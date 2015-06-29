Стол № 5 (Диета при заболеваниях печени и желчного пузыря)

Показания:

1) острые гепатиты и холециститы в стадии выздоровления;

2) хронический гепатит вне обострения;

3) цирроз печени без ее недостаточности;

4) хронический холецистит и желчнокаменная болезнь вне обострения. Во всех случаях — без выраженных заболеваний желудка и кишечника.

Цель назначения диеты № 5: химическое щажение печени в условиях полноценного питания, способствовать нормализации функций печени и деятельности желчных путей, улучшить желчеотделение.

Общая характеристика диеты № 5: физиологически нормальное содержание белков и углеводов при небольшом ограничении жиров (в основном тугоплавких). И с к л ю ч а ю т продукты, богатые азотистыми экстрактивными веществами, пуринами, холестерином, щавелевой кислотой, эфирными маслами и продуктами окисления жиров, возникающими при жаренье. Повышено содержание липотропных веществ, клетчатки, пектинов, жидкости. Блюда готовят отварными, запеченными, изредка — тушеными. Протирают только жилистое мясо и богатые клетчаткой овощи: муку и овощи не пассеруют. Исключены очень холодные блюда.

Химический состав и калорийность диетического стола № 5: углеводы — 400-450 г (70-80 г сахара), белки — 90-100 г (60% животные), жиры — 80-90 г (30% растительные), 11, 7-12, 2 МДж (2800—2900 ккал), натрия хлорид — 10 г, свободная жидкость — 1, 5-2 л. Можно включать ксилит и сорбит (25-40 г).

Режим питания при диете № 5: 5 раз в день.

Рекомендуемые и исключаемые продукты и блюда:

— супы. Овощные, крупяные на овощном отваре, молочные с макаронными изделиями, фруктовые, борщи и щи вегетарианские, свекольник. Муку и овощи для заправки не поджаривают, а подсушивают. И с к л ю ч а ю т: мясные, рыбные и грибные бульоны, окрошку, щи зеленые;

— хлеб и мучные изделия. Хлеб пшеничный из муки 1-го и 2-го сорта, ржаной из сеяной и обдирной муки вчерашней выпечки. Выпечные несдобные изделия с вареным мясом и рыбой, творогом, яблоками. Печенье затяжное, сухой бисквит. И с к л ю ч а ю т: очень свежий хлеб, слоеное и сдобное тесто, жареные пирожки;

— мясо и птица. Нежирное или обезжиренное, без фасций и сухожилий, птица без кожи. Говядина, молодая нежирная баранина, мясная свинина, кролик, курица, индейка. Отварные, запеченные после отваривания, куском и рубленые. Голубцы, плов с отварным мясом. Сосиски молочные. И с к л ю ч а ю т: жирные сорта, утку, гуся, печень, почки, мозги, копчености, большинство колбас, консервы;

— рыба. Нежирные виды. Отварная, запеченная после отваривания, куском и в виде кнелей, фрикаделек, суфле. И с к л ю ч а ю т: жирные виды, копченую, соленую рыбу, консервы;

— молочные продукты. Молоко, кефир, ацидофилин, простокваша; сметана — как приправа к блюдам; полужирный и нежирный творог и блюда из него (запеканки, ленивые вареники, пудинги и др. ). Блюда из белина. Неострый, нежирный сыр. Ограничивают: сливки, молоко 6% жирности, ряженку, сметану, жирный творог, соленый, жирный сыр;

— яйца. Запеченный белковый омлет. До 1 желтка в день в блюда. При переносимости — яйцо всмятку, в виде омлета. И с к л ю ч а ю т: яйца вкрутую и жареные. При желчнокаменной болезни — до ½ желтка в день в блюда;

— крупы. Любые блюда из разных круп, особенно гречневой и овсяной. Плов с сухофруктами, морковью, пудинги с морковью и творогом, крупеники. Отварные макаронные изделия. И с к л ю ч а ю т: бобовые;

— овощи. Различные, в сыром, отварном, тушеном виде — салаты, гарниры, самостоятельные блюда. Некислая квашеная капуста, лук после отваривания, пюре из зеленого горошка. И с к л ю ч а ю т: шпинат, щавель, редис, редьку, лук зеленый, чеснок, грибы, маринованные овощи;

— закуски. Салат из свежих овощей с растительным маслом, фруктовые салаты, винегреты, икра кабачковая, заливная рыба (после отваривания), вымоченная, нежирная сельдь, фаршированная рыба, салаты из морепродуктов, отварной рыбы и мяса, докторская, молочная, диетическая колбаса, нежирная ветчина. неострый, нежирный сыр. И с к л ю ч а ю т: острые и жирные закуски, консервы, копчености, икру;

— плоды, сладкие блюда, сладости. Различные фрукты и ягоды (кроме кислых) — сырые, вареные, запеченные. Сухофрукты. Компоты, кисели, желе, муссы, самбуки. Меренги, снежки. Мармелад, нешоколадные конфеты, пастила, мед, варенье. Сахар частично заменять ксилитом (сорбитом). И с к л ю ч а ю т: шоколад, кремовые изделия, мороженое;

— соусы и пряности. Сметанные, молочные, овощные, сладкие фруктовые подливки. Муку не пассеруют. Укроп, петрушка; ванилин, корица. И с к л ю ч а ю т: горчицу, перец, хрен;

— напитки. Чай, кофе с молоком, фруктовые, ягодные и овощные соки, отвары шиповника и пшеничных отрубей. И с к л ю ч а ю т: черный кофе, какао, холодные напитки;

— жиры. Сливочное масло в натуральном виде и в блюда, растительные рафинированные масла. И с к л ю ч а ю т: свиное, говяжье, баранье сало, кулинарные жиры.

Примерное меню диеты № 5.

Первый завтрак: творог с сахаром и сметаной, каша овсяная молочная, чай.

Второй завтрак: яблоко печеное.

Обед: суп из сборных овощей вегетарианский на растительном масле, кура отварная в молочном соусе, рис отварной, компот из сухофруктов.

Полдник: отвар шиповника.

Ужин: рыба отварная с соусом белым на овощном отваре, картофельное пюре, ватрушка с творогом, чай.

На ночь — кефир.

Стол № 5А

Показания:

острый гепатит и холецистит в начальной стадии, ангиохолит и другие поражения желчных путей, заболевания печени и желчных путей в сочетании с воспалительными желудочными и кишечными болезнями, либо с язвами желудка или двенадцатиперстной кишки.

Цель диеты № 5А: восстановление функций печени и желчных путей, стимулирование желчеотделения с одновременным щажением кишок и желудка, накопление гликогена в печени.

Общая характеристика диеты № 5А: диета с полноценной энергетической ценностью, с достаточным содержанием углеводов и белков, с ограничением употребления жиров и продуктов, богатых азотистыми экстрактивными веществами, холестеринами, щавельной кислотой, грубой клетчаткой.

Химический состав и калорийность диетического стола № 5а: Белки — 80-100 г. (60% животных) Жиры — 70-80 г. (20-25% растительных) Углеводы — 350-400 г. (80-90 г. сахара) Калории — 2350—2750 ккал Натрия хлорид (поваренной соли) — 8 г. Свободной жидкости — 2-2, 5 л.

Режим питания при диете № 5а: Пища принимается 5 раз в день в теплом виде.

Рекомендуемые и исключаемые продукты и блюда:

— хлеб и мучные изделия. Подсушенный или вчерашней выпечки пшеничный хлеб, несдобное печенье. И с к л ю ч а ю т: свежий и ржаной хлеб, изделия из слоеного и сдобного теста;

— мясо и птица. Нежилистая и нежирная говядина, индейка, курица без кожи, кролик — всё в виде котлетной массы. Разрешено готовить на пару или варить. И с к л ю ч а ю т: жирные сорта, утку, дичь, мясо гуся, мозги, печень, почки, копчености, колбасы, консервы, обжаренное и тушеное мясо куском;

— рыба. Вареная, нежирная паровая рыба, изделия в виде котлетной массы (пюре, суфле) из вареного продукта, заливная рыба на отваре из овощей. И с к л ю ч а ю т: жирные виды рыб, копченые, тушеные, жареные, соленые, икру и консервы;

— яйца. Белковый паровой омлет, 0, 5 — 1 желток в день в других блюдах. И с к л ю ч а ю т: все остальные виды приготовления;

— молочные продукты. Молоко (если есть переносимость), кисломолочные напитки, нежирный и некислый творог (блюда из него, но протертые и паровые), сметана (маленькое количество в основных блюдах), неострый и тертый сыр. И с к л ю ч а ю т: жирный и кислый творог, острый сыр, сливки и натуральное молоко при энтероколите;

— жиры. Сливочное и растительное рафинированное мало (ограниченное количество). И с к л ю ч а ю т: все другие жиры;

— крупа, макароны и бобовые. Молочные каши (1: 1 с водой, манка, протертый геркулес, гречка, разваренная рисовая. Манное, рисовое и гречневое суфле, вареная вермишель. И с к л ю ч а ю т: перловку, пшено, ячневую крупу, рассыпчатые каши, бобовые и макароны;

— овощи. Приготовленные на пару, либо сырые и протертые, пюре и суфле. Кабачки и тыква должны быть вареные или тушеные кусками. И с к л ю ч а ю т: редьку, репу, редис, капусту, шпинат, щавель, лук, чеснок, грибы, а также соленые, квашеные и маринованные овощи;

— супы. Молочные супы (1: 1 с водой), вегетарианские супы с крупами (овощи должны быть протертые), супы-пюре. Заправлять можно сметаной или сливочным маслом. И с к л ю ч а ю т: рыбные, мясные, грибные бульоны, а также супы с не протёртыми крупами и овощами;

— фрукты, ягоды и сладости. Сладкие и спелые ягоды и фрукты (обработка — сырые и непротертые, печеные и вареные), кисель, зефир, желе, мусс, пастила, мед, варенье, сахар. И с к л ю ч а ю т: твердые и кислые фрукты, ягоды с жесткими зернами, халву, шоколад, сладости с кремом и мороженое.

— соусы и пряности. На отваре из овощей или слизи из круп, фруктово-ягодные и молочные. И с к л ю ч а ю т с я: любые пряности.

— напитки. Чай с молоком и лимоном, заменитель кофе с молоком, отвар из шиповника, томатный сок, сладкие ягодные и фруктовые соки. И с к л ю ч а ю т: натуральный кофе, какао, газированные напитки и напитки в холодном виде.

Примерное меню диеты № 5А:

Первый завтрак — творожное суфле на пару, рисовая протертая каша на молоке с водой + чай

Второй завтрак — 1 яблоко, запеченное с сахаром

Обед — перловый вегетарианский суп с протертыми овощами, мясные котлеты на пару с пюре из моркови + кисель

Полдник — отвар шиповника

Ужин — рыбные паровые кнели, картофельное пюре, запеканка из манки со сладкой подливой + чай

Перед сном — кефир.

Стола № 5П

Показания:

хронический панкреатит в период выздоровления после обострения и вне обострения.

Цель диеты № 5П: нормализовать (функцию поджелудочной железы, обеспечить механическое и химическое щажение желудка и кишечника, уменьшить возбудимость желчного пузыря, предупредить жировую инфильтрацию печени и поджелудочной железы.

Общая характеристика диеты № 5П: диета с повышенным содержанием белка, уменьшением жиров и углеводов, в частности сахара. Резко ограничены экстрактивные вещества, пурины, тугоплавкие жиры, холестерин, эфирные масла, грубая клетчатка, Исключены жареные блюда. Увеличено количество витаминов и липотропных веществ. Блюда в основном в протертом и измельченном виде, сваренные в воде или на пару, запеченные. Исключены горячие и очень холодные блюда.

Химический состав и калорийность диетического стола № 5П: белки — 110-120 г (60-65% животные), жиры — 80 г (15-20% растительные), углеводы — 350-400 г (30-40 г сахара); калории — 2600—2700 ккал, 20-30 г ксилита вместо сахара в сладкие блюда, натрия хлорид (поваренной соли) — 10 г, свободной жидкости — 1, 5 л.

Режим питания при диете № 5П: 5-6 раз в день.

Рекомендуемые и исключаемые продукты и блюда:

— супы. Вегетарианские протертые с картофелем, морковью, кабачками, тыквой; с манной, овсяной, гречневой крупой, рисом, вермишелью. Добавляют 5 г сливочною масла или 10 г сметаны. И с к л ю ч а ю т: на мясном, рыбном бульоне, отваре грибов и овощей, с пшеном, молочные супы, борщи, щи, холодные — окрошка, свекольник;

— хлеб и мучные изделия. Пшеничный хлеб из муки 1-го и 2-го сорта, подсушенный или вчерашний, в виде сухарей. Несладкое сухое печенье. И с к л ю ч а ю т: ржаной и свежий хлеб, изделия из слоеного и сдобного теста;

— мясо и птица. Нежирных сортов говядина, телятина, кролик, курица, индейка. Мясо освобождают от фасций, сухожилий, жира; птицу — от кожи. В отварном или паровом виде. протертое и рубленое (котлеты, кнели, пюре, суфле, бефстроганов и др. ). Нежирные цыплята, кролик, телятина — куском, отварные. И с к л ю ч а ю т: жирные сорта, утку, гуся, жареное, тушеное, копчености, колбасы, консервы, печень, мозги, почки;

— рыба. Нежирная в отварном виде, куском и рубленая. Заливная после отваривания. И с к л ю ч а ю т: жирные виды, жареную и тушеную, копченую, соленую рыбу, консервы, икру;

— молочные продукты. Преимущественно пониженной жирности. Свежий некислый творог 9% жирности и нежирный, кальцинированный в натуральном виде, наста, паровые и запеченные пудинги Молоко — при переносимости. Кисломолочные напитки. Сметана и сливки — в блюда. Сыр нежирный и неострый. И с к л ю ч а ю т: молочные продукты повышенной жирности и с включением сахара;

— яйца. Белковые омлеты из 2 яиц, желтки — ограниченно (до ½ в день) в блюда. И с к л ю ч а ю т: блюда из цельных яиц, особенно вкрутую, жареные;

— крупы. Протертые и полу вязкие каши из овсяной, гречневой, манной крупы, риса, отваренные на воде и пополам с молоком. Крупяные суфле, пудинги с творогом, запеканки. Отварные макаронные изделия. И с к л ю ч а ю т: бобовые, рассыпчатые каши, ограничивают перловую, ячневую, кукурузную крупу, пшено;

— овощи. Отварные и впеченные в протертом виде. Картофель, морковь, цветная капуста, спекла, кабачки, тыква, зеленый горошек. И с к л ю ч а ю т: белокочанную капусту, баклажаны, редьку, репу, редис, лук, чеснок, щавель, шпинат, перец сладкий, грибы;

— закуски. И с к л ю ч а ю т;

— плоды, сладкие блюда и сладости. Спелые мягкие, некислые фрукты и ягоды, протертые сырые; запеченные яблоки; протертые компоты из свежих и сухих фруктов, желе, муссы на ксилите (сорбите) или полусладкие на сахаре. И с к л ю ч а ю т: сырые непротертые фрукты и ягоды, виноград, финики, инжир бананы, кондитерские изделия, шоколад, варенье, мороженое;

— соусы и пряности. Молочные; фруктово-ягодные полусладкие подливки; на некрепком овощном отваре. Муку не пассеруют. И с к л ю ч а ю т: на мясном, рыбном, грибном бульонах, томатный, все пряности;

— напитки. Слабый чай с лимоном, полусладкий или с ксилитом, молоком. Отвар шиповника. Фруктово-ягодные соки без сахара, разбавленные водой, — по переносимости. И с к л ю ч а ю т: кофе, какао, газированные и холодные напитки, виноградный сок;

— жиры. Сливочное масло (30 г), рафинированные растительные масла (10-15 г) — в блюда. И с к л ю ч а ю т: другие жиры.

Примерное меню диеты № 5П.

Первый завтрак: мясо отварное, каша овсяная молочная, чай.

Второй завтрак: омлет белковый паровой, отвар шиповника.

Обед: суп вегетарианский из нашинкованных овощей, бефстроганов из отварного мяса, картофель отварной, компот из протертых сухофруктов.

Полдник: творог кальцинированный, чай с молоком.

Ужин: рыба отварная, пюре морковное, чай с молоком.

На ночь: кефир.

P.S. Перед переходом на лечебную диету обязательно проконсультируйтесь с врачом!